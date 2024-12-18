Олимпийский чемпион по велоспорту Рик ван Лой умер в возрасте 90 лет

Олимпийский чемпион по велоспорту Рик ван Лой ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Он скончался в своем доме в Херенталсе (Бельгия) после непродолжительной болезни.

Ван Лой выступал в велошоссе и велотреке, является олимпийским чемпионом Хельсинки-1952 в командной гонке, двукратным чемпионом мира среди профессионалов.

Он стал первым победителем всех пяти монументальных однодневных гонок, а также 37 раз выигрывал этапы супермногодневок.