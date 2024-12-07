Российская велогонщица Лысенко выиграла общий зачет Лиги чемпионов в спринте

Российская велогонщица Алина Лысенко выиграла общий спринтерский зачет Лиги чемпионов.

На заключительном этапе в Лондоне 21-летняя спортсменка вышла в финал в кейрине, что позволило ей досрочно обеспечить итоговое лидерство.

Всего Лысенко набрала 157 очков. Второе место в зачете заняла британка Эмма Финукейн (123 очка).

Лысенко 21 год, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров.