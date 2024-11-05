UCI отстранил от турниров под своей эгидой российских велогонщиков, выступивших в Буркина-Фасо
Выступившим в Буркина-Фасо велогонщикам ЦСКА отстранили от турниров UCI.
Международный союз велосипедистов (UCI) внес в черный список россиян Дмитрия Ерошкина (персонал команды), Евгения Казанова (член команды ЦСКА), а также Артема Гомозкова, Кирилла Капустина, Антона Попова, Мамыра Сташа и Антона Воробьева, стартовавших на «Туре дю Фасо».
Ранее UCI вывел эту гонку из календаря из‑за того, что спортсмены представляют ЦСКА.
Скандал с ЦСКА в Буркина-Фасо – что нарушили наши велосипедисты?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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