UCI отстранил от турниров под своей эгидой российских велогонщиков, выступивших в Буркина-Фасо

Выступившим в Буркина-Фасо велогонщикам ЦСКА отстранили от турниров UCI.

Международный союз велосипедистов (UCI) внес в черный список россиян Дмитрия Ерошкина (персонал команды), Евгения Казанова (член команды ЦСКА), а также Артема Гомозкова, Кирилла Капустина, Антона Попова, Мамыра Сташа и Антона Воробьева, стартовавших на «Туре дю Фасо».

Ранее UCI вывел эту гонку из календаря из‑за того, что спортсмены представляют ЦСКА.

Скандал с ЦСКА в Буркина-Фасо – что нарушили наши велосипедисты?