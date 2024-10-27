Велогонщик Сташ о «Туре дю Фасо»: «Было непонятно, получится ли в принципе выступить. Но к счастью, допустили – теперь поедем многодневку до конца»
В первом этапе многодневки в Буркина-Фасо приняла участие команда ЦСКА. Российские велогонщики вышли на старт в бело-сине-красной форме с надписью «Russian Army» (Российская Армия) на груди.
В Международном союзе велосипедистов заявили, что организаторы гонки пригласили российских спортсменов по собственной инициативе, проигнорировав запрет на участие россиян в соревнованиях под эгидой UCI.
UCI исключил велогонку в Буркина-Фасо из своего календаря.
– О гонке я узнал примерно в начале октября. Приглашение пришло по линии моего клуба ЦСКА. Сомнений у меня особо не было. Раз зовут, надо участвовать.
– Вы слышали что-то об этой гонке до того, как пришло приглашение?
– Ну, почитал в интернете. Вроде бы все нормально, почему нет? Приехала целая команда, спасибо им за поддержку. Обстановка на гонке нормальная: гостиница, шоссе, все как обычно.
Шум вокруг нас начался где-то за день до старта. Мы, конечно, удивились. Сначала было непонятно, допустят нас или нет, получится ли в принципе выступить. Но к счастью, допустили. Теперь, конечно, поедем многодневку до конца.
– Не боитесь, что эта гонка теперь будет стоить вам нейтрального статуса?
– Нет мыслей на эту тему. Меня пригласили участвовать – вот, я участвую. Что будет дальше, не могу сказать, – сказал Сташ в интервью Sports.
Скандал с ЦСКА в Буркина-Фасо – что нарушили наши велосипедисты?
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