Скандал с ЦСКА в Буркина-Фасо – что нарушили наши велосипедисты?

В нашем спорте – первый заметный инцидент с нейтральными статусами.

Велокоманда «ЦСКА Москва» выступила в многодневке Tour du Faso в Буркина-Фасо, нарушив правила сразу по нескольким пунктам. Спортсмены ЦСКА по решению МОК в принципе не попадают на международные соревнования, но наши гонялись за клуб в форме, в цветах флага и с надписью Russian Army на груди.

Вот хронология.

● В начале октября министр обороны Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела приехал с официальным визитом в Москву и встретился с российским коллегой Андреем Белоусовым.

Там стороны договорились о сотрудничестве во всех возможных областях, и почти сразу ЦСКА получил приглашение для участия в традиционной многодневке Tour du Faso в конце октября-начале ноября.

● Tour du Faso – гонка с историей, проводится с 1987 года, а с 2005-го входит в африканский тур Международного союза велосипедистов (UCI). Интересно, что первую гонку в истории выиграл советский гонщик Игорь Люшенко.

● Наши велосипедисты имеют возможность выступать в нейтральном статусе (и активно ей пользуются). Все члены команды ЦСКА, отправившиеся в Буркина-Фасо, также получали статус. Но есть нюанс: там они вышли на старт не в нейтральной, а в клубной форме. А она выглядит так: цвета триколора и надпись Russian Army на груди. А это нарушение правил нейтральности.

В Буркина-Фасо приехала четверка наших гонщиков – Мамыр Сташ, Антон Попов, Артем Гомозков, Антон Воробьев.

● UCI, кажется, рассердился. Но сделать пока ничего не может: несмотря на то, что гонка в Буркина-Фасо потеряла признание Союза , она продолжается.

«Организаторы пригласили российскую команду ЦСКА по собственной инициативе, не уведомив UCI. Получив информацию об этом, Международный союз велосипедистов немедленно направил организаторам официальное письмо с просьбой отстранить команду от участия в соответствии с правилами UCI в отношении России и Беларуси.

Несмотря на это распоряжение, команда приняла участие в гонке. В результате UCI немедленно исключил это соревнование из международного календаря и теперь должен принять решение о дисциплинарных мерах в отношении команды», – говорится в заявлении .

● Начальник ЦСКА Наталья Боярская, которая тоже находится в Буркина-Фасо, утверждает , что на момент отъезда команды о статусе гонки никто не знал.

«ЦСКА поступило приглашение от президента Федерации велоспорта Буркина-Фасо, и наши спортсмены поехали по этому приглашению. А то, что мероприятие от UCI, никто об этом не знал. Мы сами были шокированы, что это UCI», – заявила Боярская.

Если бы гонка стояла вне календаря UCI, участие в ней спортсменов ЦСКА действительно не считалось бы нарушением правил. Но информация о прошлогодней многодневке есть на официальном сайте UCI. Tour du Faso относилась ко второму (континентальному) классу гонок. Теперь она его потеряла.

● Команда ЦСКА не просто участвует в гонке, но и играет заметную роль. Так, третье место на втором этапе занял Мамыр Сташ. После финиша мы с ним пообщались.

– О гонке я узнал примерно в начале октября. Приглашение пришло по линии моего клуба ЦСКА. Сомнений у меня особо не было. Раз зовут, надо участвовать.

– Вы слышали что-то об этой гонке до того, как пришло приглашение?

– Ну, почитал в интернете. Вроде бы все нормально, почему нет? Приехала целая команда, спасибо им за поддержку. Обстановка на гонке нормальная: гостиница, шоссе, все как обычно. Шум вокруг нас начался где-то за день до старта. Мы, конечно, удивились. Сначала было непонятно, допустят нас или нет, получится ли в принципе выступить. Но к счастью, допустили. Теперь, конечно, поедем многодневку до конца.

– Не боитесь, что эта гонка теперь будет стоить вам нейтрального статуса?

– Нет мыслей на эту тему. Меня пригласили участвовать – вот, я участвую. Что будет дальше, не могу сказать.

● Потенциально гонка в Буркина-Фасо может дорого стоить гонщикам и вообще российскому велоспорту. До сих пор UCI оставалась одной из самых дружелюбных по отношению к нам международных федераций.

Нейтральный статус сейчас имеют несколько десятков спортсменов. Трое (Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица) выступали на Олимпийских играх в Париже. Недавно Яна Бурлакова выиграла ЧМ на треке.

Но теперь вопрос: что будет с гонщиками, которые уже имели нейтральный статус и даже контракты с иностранными командами (например, Антон Попов выступает за китайскую Pingtan International Tourism Island Cycling Team)? По идее, выход в Буркина-Фасо в форме ЦСКА может иметь для них последствия.

И главное: не перейдет ли гнев UCI с незадачливых организаторов Буркина-Фасо на нашу федерацию?

Фото: РИА Новости /Дмитрий Харичков; fasomedia ; cycling.arabia ; mamyr.stash