UCI после участия россиян в велогонке в Буркина-Фасо исключил ее из календаря
В первом этапе многодневки «Тур де Фасо» приняла участие команда ЦСКА. Российские велогонщики вышли на старт в бело-сине-красной форме с надписью «Russian Army» (Российская Армия) на груди.
В Международном союзе велосипедистов (UCI) заявили, что организаторы гонки пригласили российских спортсменов по собственной инициативе, проигнорировав запрет на участие россиян в соревнованиях UCI под эгидой организации.
«Организаторы пригласили российскую команду ЦСКА по собственной инициативе, не уведомив UCI. Получив информацию об этом, Международный союз велосипедистов немедленно направил организаторам официальное письмо с просьбой отстранить команду от участия в соответствии с правилами UCI в отношении России и Беларуси.
Несмотря на это распоряжение, команда приняла участие в гонке. В результате UCI немедленно исключил это соревнование из международного календаря и теперь должен принять решение о дисциплинарных мерах в отношении участия команды.
На данный момент никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет», – приводит портал Road.cc комментарий Международного союза велосипедистов.
UCI допускает российских и белорусских велосипедистов к индивидуальном нейтральном статусе.
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