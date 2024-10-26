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UCI после участия россиян в велогонке в Буркина-Фасо исключил ее из календаря

UCI исключил велогонку в Буркина-Фасо из календаря после участия в ней россиян.

В первом этапе многодневки «Тур де Фасо» приняла участие команда ЦСКА. Российские велогонщики вышли на старт в бело-сине-красной форме с надписью «Russian Army» (Российская Армия) на груди. 

В Международном союзе велосипедистов (UCI) заявили, что организаторы гонки пригласили российских спортсменов по собственной инициативе, проигнорировав запрет на участие россиян в соревнованиях UCI под эгидой организации. 

«Организаторы пригласили российскую команду ЦСКА по собственной инициативе, не уведомив UCI. Получив информацию об этом, Международный союз велосипедистов немедленно направил организаторам официальное письмо с просьбой отстранить команду от участия в соответствии с правилами UCI в отношении России и Беларуси.

Несмотря на это распоряжение, команда приняла участие в гонке. В результате UCI немедленно исключил это соревнование из международного календаря и теперь должен принять решение о дисциплинарных мерах в отношении участия команды.

На данный момент никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет», – приводит портал Road.cc комментарий Международного союза велосипедистов.

UCI допускает российских и белорусских велосипедистов к индивидуальном нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Road.cc
logoсборная России
Международный союз велосипедистов (UCI)
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