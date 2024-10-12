«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Чикконе – 3-й
Словенец Тадей Погачар выиграл однодневную велогонку «Джиро ди Ломбардия».
«Джиро ди Ломбардия»
Бергамо – Комо, Италия
255 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 6:04.58
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3,16
3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 4,31
4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) – 4,34
5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – то же время
6. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)
7. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Dstny)
8. Нейлсон Паулесс (США, EF Education – EasyPost) – 4,58
9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)
10. Ксандро Мерисс (Бельгия, Alpecin – Deceuninck)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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