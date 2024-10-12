«Джиро ди Ломбардия». Погачар победил, Эвенепул – 2-й, Чикконе – 3-й

Словенец Тадей Погачар выиграл однодневную велогонку «Джиро ди Ломбардия».

«Джиро ди Ломбардия»

Бергамо – Комо, Италия

255 км

Профиль/Карта

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 6:04.58

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 3,16

3. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 4,31

4. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Cofidis) – 4,34

5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – то же время

6. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)

7. Леннерт ван Этвелт (Бельгия, Lotto Dstny)

8. Нейлсон Паулесс (США, EF Education – EasyPost) – 4,58

9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

10. Ксандро Мерисс (Бельгия, Alpecin – Deceuninck)