Вячеслав Екимов: «Пропустив Олимпиады 2024 и 2028 годов, мы можем выкинуть в помойку истории целый пласт молодых ребят»

Теги Вячеслав Екимов Олимпийская сборная России ФВСР Олимпиада-2024 Лос-Анджелес-2028 Политика Велоспорт

Вячеслав Екимов резко высказался о возможном неучастии россиян в Олимпиадах.

Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, в том числе три представителя велоспорта – Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.

«Если бы руководство страны приняло решение не ехать [на Олимпиаду], конечно, никто поехал бы. А если не ехать – это называется бойкот. Если бойкот – соответственно, следующие Игры мы тоже пропускаем.

А пропустив Олимпиады 2024 и 2028 годов, мы можем выкинуть в помойку истории целый пласт молодых ребят. Последствия такого процесса чреваты тем, что будет массовая смена спортивного гражданства», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России и трехкратный олимпийский чемпион Екимов.

 

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34 комментария
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База.
Ничего нового.
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У нас то проблем в стране больше никаких нет, кроме проблемы молодых ребят с белыми билетами.
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Так у нас как раз нехватка инженеров, архитекторов, столяров и т.д. пусть идут учиться, осваивают новые профессии, а то удумали, два раза в неделю тренировка, потом выступил как получилось, но старался, и место в думе с барского плеча. Жрем дальше! Нет уж, адаптируйтесь, как и все, затянули пояса и на макарошках.
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Вопрос к чемпиону- кто это мы?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
База. Ничего нового.
База-базой, но на эту Олимпиаду поехали только шоссейники, у которых (мужиков) квота хоть и от федерации, но получена Власовым в одно лицо по рейтингу, и который на нее в итоге забил.
А вот трековики все мимо, поэтому смысл сказанного мало понятен. Что визит трех спортсменов на эту Олимпиаду делает для "пласта молодых ребят"
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Как можно бойкотировать Олимпиаду, на которую не допустили? Что за бред? Те, кто приехал, официально представляют исключительно себя.
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Абсолютли.
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Ответ Slaven_Bilic
ну вроде у МОК такие правила. хотя точно не знаю.
Проблема в том, что нас официально на этих играх нет. Значит и бойкотировать мы не можем.
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Все, как всегда хитро.... Фактически бойкот, но юридически типа нет, откровенно читерское поведение.
Попытка обмануть других может в итоге привести к обману самих себя.
А спортсмены остаются в подвешенном положении.
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Ответ Ничего Нового
Как это - в случае бойкота этих игр мы автоматически пропускаем и следующие игры? С чего это?
Есть такое положение. Причем не только летние. Бан на 8 лет, что ли...
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Спортсмены бедняжки, жалко их. Что с 2022 целые пласты пацанов и мужиков отправляются в историю до этого никому нет дела
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Ответ Slaven_Bilic
как минимум позволяет поехать на следующую, он же об этом говорит
Что позволяет? Для того чтобы отобраться на треке наши спортсмены должны отбираться на соревнованиях, в которых не участвовали, и вроде как не планируют. У шоссейных рейтинг за счёт участия в составе команды, к которым федерация никакого отношения не имеет
Поэтому я вообще не понял смысл сказанного
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Ответ Ничего Нового
Как это - в случае бойкота этих игр мы автоматически пропускаем и следующие игры? С чего это?
ну вроде у МОК такие правила. хотя точно не знаю.
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0
Ответ SubZero
Так у нас как раз нехватка инженеров, архитекторов, столяров и т.д. пусть идут учиться, осваивают новые профессии, а то удумали, два раза в неделю тренировка, потом выступил как получилось, но старался, и место в думе с барского плеча. Жрем дальше! Нет уж, адаптируйтесь, как и все, затянули пояса и на макарошках.
Так это как раз социальный лифт. Будущих Архитекторов и столяров уже ведут военкоматы, чтобы забрать на службу. А тут послушный бюджетник-спортсмен на полном государственном обеспечении.с правильной жизненной позицией и максимально мотивированный для дальнейших плюшек от государства.
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Ответ Oleg65
На треке участвовали в юниорском первенстве и на одном этапе Кубка Наций. Глядишь, дальше будут участвовать регулярно.
Так в юниорах в той же борьбе активно участвуют, кто спорит. Речь же именно про поездку на эту Олимпиаду. Как и на что это влияет?
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Ответ Oleg65
Власов, кстати, не "забил", а отказался по той же причине, что и Погачар. А потом еще и травму получил.
Отказался не потому что "устал", а не видел шансов в принципе, если точнее
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Ответ anatol&#8242;
База-базой, но на эту Олимпиаду поехали только шоссейники, у которых (мужиков) квота хоть и от федерации, но получена Власовым в одно лицо по рейтингу, и который на нее в итоге забил. А вот трековики все мимо, поэтому смысл сказанного мало понятен. Что визит трех спортсменов на эту Олимпиаду делает для "пласта молодых ребят"
Власов, кстати, не "забил", а отказался по той же причине, что и Погачар. А потом еще и травму получил.
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Ответ anatol&#8242;
Что позволяет? Для того чтобы отобраться на треке наши спортсмены должны отбираться на соревнованиях, в которых не участвовали, и вроде как не планируют. У шоссейных рейтинг за счёт участия в составе команды, к которым федерация никакого отношения не имеет Поэтому я вообще не понял смысл сказанного
На треке участвовали в юниорском первенстве и на одном этапе Кубка Наций. Глядишь, дальше будут участвовать регулярно.
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Ответ Андрей Максимов
Он к тому, что если никто не едет, то это расценивается как бойкот и автоматически пропускаются следующие ои (как наказание за бойкот)
Более того, как можно бойкотировать то, к чему тебя не допустили как страну?
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Ответ Андрей Максимов
Он к тому, что если никто не едет, то это расценивается как бойкот и автоматически пропускаются следующие ои (как наказание за бойкот)
И близко нет таких правил. Спортсмен отказался, федерация не нашла замену, квота просто уходит другой федерации.
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Ответ anatol&#8242;
Что позволяет? Для того чтобы отобраться на треке наши спортсмены должны отбираться на соревнованиях, в которых не участвовали, и вроде как не планируют. У шоссейных рейтинг за счёт участия в составе команды, к которым федерация никакого отношения не имеет Поэтому я вообще не понял смысл сказанного
Он к тому, что если никто не едет, то это расценивается как бойкот и автоматически пропускаются следующие ои (как наказание за бойкот)
0
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0
Как это - в случае бойкота этих игр мы автоматически пропускаем и следующие игры? С чего это?
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0
Ответ anatol&#8242;
База-базой, но на эту Олимпиаду поехали только шоссейники, у которых (мужиков) квота хоть и от федерации, но получена Власовым в одно лицо по рейтингу, и который на нее в итоге забил. А вот трековики все мимо, поэтому смысл сказанного мало понятен. Что визит трех спортсменов на эту Олимпиаду делает для "пласта молодых ребят"
как минимум позволяет поехать на следующую, он же об этом говорит
0
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0
Ответ anatol&#8242;
База-базой, но на эту Олимпиаду поехали только шоссейники, у которых (мужиков) квота хоть и от федерации, но получена Власовым в одно лицо по рейтингу, и который на нее в итоге забил. А вот трековики все мимо, поэтому смысл сказанного мало понятен. Что визит трех спортсменов на эту Олимпиаду делает для "пласта молодых ребят"
Пласт- привлекательность(перспектива), в какой-то степени всё равно
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Сейчас Вячеслав всё правильно говорит. Жаль, раньше нес какую-то политкорректную пургу.
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Абсолютно согласен!
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У нас уже давно и без всяких банов профессиональный велоспорт катится с горки, несмотря на всё увеличивающееся число любительских стартов.
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Пусть меняют гражданство и уматывают это как раз позитивный момент .. в сто раз лучше явный враг чем притаившийся до времени предатель .
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"Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет"©️
😅
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