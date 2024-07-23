Вячеслав Екимов: «Пропустив Олимпиады 2024 и 2028 годов, мы можем выкинуть в помойку истории целый пласт молодых ребят»
Вячеслав Екимов резко высказался о возможном неучастии россиян в Олимпиадах.
Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, в том числе три представителя велоспорта – Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.
«Если бы руководство страны приняло решение не ехать [на Олимпиаду], конечно, никто поехал бы. А если не ехать – это называется бойкот. Если бойкот – соответственно, следующие Игры мы тоже пропускаем.
А пропустив Олимпиады 2024 и 2028 годов, мы можем выкинуть в помойку истории целый пласт молодых ребят. Последствия такого процесса чреваты тем, что будет массовая смена спортивного гражданства», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России и трехкратный олимпийский чемпион Екимов.
Ничего нового.
А вот трековики все мимо, поэтому смысл сказанного мало понятен. Что визит трех спортсменов на эту Олимпиаду делает для "пласта молодых ребят"
Попытка обмануть других может в итоге привести к обману самих себя.
А спортсмены остаются в подвешенном положении.
Поэтому я вообще не понял смысл сказанного
😅