Вячеслав Екимов: «В МОК отправлено официальное подтверждение, что Сырица готов выступить на Олимпийских играх»

Теги велошоссе МОК Вячеслав Екимов сборная России ФВСР Париж-2024 Глеб Сырица Велоспорт

Российский велогонщик Глеб Сырица может выступить на Олимпиаде в Париже.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное подтверждение о готовности Сырицы выступить на Играх.

«Заявочная процедура запущена, в МОК отправлено официальное подтверждение, что Сырица готов выступить на Олимпийских играх.

Как я понимаю, сейчас эта кандидатура проходит через все фильтры, после чего должно последовать приглашение», – сказал глава ФВСР Вячеслав Екимов.

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