Вячеслав Екимов: «В МОК отправлено официальное подтверждение, что Сырица готов выступить на Олимпийских играх»

Российский велогонщик Глеб Сырица может выступить на Олимпиаде в Париже.

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное подтверждение о готовности выступить на Играх.

«Заявочная процедура запущена, в отправлено официальное подтверждение, что Сырица готов выступить на Олимпийских играх.

Как я понимаю, сейчас эта кандидатура проходит через все фильтры, после чего должно последовать приглашение», – сказал глава ФВСР Вячеслав Екимов.