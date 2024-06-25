Вячеслав Екимов: «В МОК отправлено официальное подтверждение, что Сырица готов выступить на Олимпийских играх»
Российский велогонщик Глеб Сырица может выступить на Олимпиаде в Париже.
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) официальное подтверждение о готовности Сырицы выступить на Играх.
«Заявочная процедура запущена, в МОК отправлено официальное подтверждение, что Сырица готов выступить на Олимпийских играх.
Как я понимаю, сейчас эта кандидатура проходит через все фильтры, после чего должно последовать приглашение», – сказал глава ФВСР Вячеслав Екимов.