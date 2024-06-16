«Тур Швейцарии». 8-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

Теги результаты Тур Швейцарии Самуэль Санчес Адам Йейтс Энрик Мас Эган Арли Берналь Томас Пидкок Жоау Алмейда Феликс Галль Мэттью Ричителло Маттиас Скельмосе Велоспорт

16 июня пройдет восьмой этап многодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

8-й этап

Эйгл  – Виллар-сюр-Оллон

15,7 км

Профиль/Карта

Начало – 14.46 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 19.45,17

2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,31

3. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,51

4. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,50

5. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,02

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,23

7. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3,54

8. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 4,03

9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 4,41

10. Пелайо Санчес (Испания, Movistar) – 5,29

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