«Тур Швейцарии». 8-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом
16 июня пройдет восьмой этап многодневки «Тур Швейцарии».
8-й этап
Эйгл – Виллар-сюр-Оллон
15,7 км
Начало – 14.46 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 19.45,17
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,31
3. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,51
4. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,50
5. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 3,02
6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 3,23
7. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3,54
8. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 4,03
9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 4,41
10. Пелайо Санчес (Испания, Movistar) – 5,29