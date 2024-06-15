«Тур Швейцарии». 7-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3021 м и финишем в подъем первой категории
15 июня пройдет седьмой этап многодневки «Тур Швейцарии».
7-й этап
Виллар-сюр-Оллон – Виллар-сюр-Оллон
118,2 км
Начало – 15.23 по московскому времени.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 16.39,46
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,27
3. Эган Арли Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 1,28
4. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 2,24
5. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,38
6. Мэттью Ричителло (США, Israel – Premier Tech) – 2,42
7. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 3,28
8. Оскар Онли (Великобритания, Dsm-firmenich PostNL) – 3,37
9. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 4,01
10. Пелайо Санчес (Испания, Movistar) – 4,28