Глеб Сырица стал вторым на этапе ZLM Tour в Нидерландах

Теги велошоссе Глеб Сырица Велоспорт

Российский велогонщик Глеб Сырица стал вторым на этапе ZLM Tour в Нидерландах.

6 июня по маршруту из Мидделбурга в Виссенкерке проходил второй этап многодневки. Сырица финишировал вслед за победителем гонки – Каспером ван Уденом из Нидерландов.

Сырица выступает за команду Astana Qazaqstan, ван Уден – за Team dsm-firmenich PostNL.

ZLM Tour завершится 9 июня. В генеральной классификации россиянин идет третьим, уступая 12 секунд лидеру – бельгийцу Руне Херрегодтсу (Intermarche – Wanty).

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