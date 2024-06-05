Екимов о суде по поводу собственника велотрека в Крылатском: «Не думаю, что это скажется на подготовке спортсменов»

Вячеслав Екимов высказался о судьбе велотрека Олимпиады-1980 в Крылатском.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России через суд потребовала передать объект государству.

«Я не думаю, что все это как-то скажется на подготовке спортсменов и в целом на работе велотрека в Крылатском. Да, возник спор об имущественной принадлежности этого объекта, решение будет принимать суд, и процесс может затянуться.

Но никто не снимает с хозяйствующего субъекта вести операционную деятельность. Поэтому, повторюсь, не думаю, что это как-то скажется», – сказал глава Федерации велосипедного спорта России ( ).

Также он назвал радужными перспективы олимпийской велотрассы в Крылатском.

«Спортивные перспективы велотрассы в Крылатском радужные. Трасса уже перешла в собственность города и останется трассой, город будет приводить ее в порядок.

Я думаю, будет сделано освещение, чтобы была возможность использования ее в режиме 24/7. Зимой эта трасса в будущем может быть использована для лыжных гонок.

Трасса может стать современным мультиспортивным объектом под открытым небом. И реализовать все это, считаю, способна только Москва», – добавил .