Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-1980

Теги велотрек Москва-1980 Велоспорт

Генеральная прокуратура России потребовала передать государству велотрек в московском районе Крылатское, построенный к Олимпийским играм 1980 года.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «СЦП «Крылатское» об истребовании из чужого незаконного владения нежилого здания. Указанное исковое заявление принято к производству суда», – говорится в документе, опубликованном в базе Арбитражного суда Москвы.

Надзорное ведомство потребовало наложить арест на имущество и запретить руководителям СЦП «Крылатское» пользоваться им, а также попросило разрешить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта.

Арбитражный суд Москвы отклонил первые два требования и согласился с последним. Следующее заседание назначено на 24 июля.

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