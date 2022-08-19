«Бой с тенью – это одна история. Но ничто не заставит тебя так включаться, как реальный соперник». Шмелева о конкуренции на фоне отстранения россиян

Двукратный призер Олимпийских игр в велотреке Дарья Шмелева высказалась о конкуренции на фоне отстранения сборной России от международных стартов.

«Бой с тенью, когда ты преодолеваешь себя, – это одна история. Но ничто не заставит тебя так включаться, как реальный соперник на международных соревнованиях. Особенно это касается контактных видов – кейрина, спринта.

Пусть у нас и серьезная конкуренция внутри команды, но мы все друг друга так или иначе знаем. Когда у тебя другой соперник, менее знакомый, надо больше опыта, больше попыток. К сожалению, наши молодые гонщицы растут в этом сезоне без такой конкуренции.

Даже если ты при ноге, даже если ты сильнее всех, конкуренция в таких видах очень важна. И чем больше разных соперников, тем лучше. А так сейчас мы опять будем ездить друг против друга. Здорово, что нас обеспечили календарем и мы будем мотивировать себя этим, но очень ждем того дня, когда сможем и на других посмотреть, и себя показать», – сказала Шмелева.