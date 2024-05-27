Погачар о победе на «Джиро»: «Буду наслаждаться поездками на кофе-брейк и вкусным тортом. На «Тур де Франс» с теми же ногами у меня все будет хорошо»

Теги Тур де Франс Джиро д'Италия велошоссе Герейнт Томас Даниэль Фелипе Мартинес Тадей Погачар Велоспорт

Тадей Погачар прокомментировал свою победу на «Джиро д’Италия».

Веломногодневка завершилась 26 мая в Риме. Словенец Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл общий зачет.

«Я потерял дар речи, когда я смог оказаться перед Колизеем в Риме и поднять трофей, стоя рядом с Дани Мартинесом и Герейнтом Томасом [на пьедестале].

Это были три недели фантастической гонки. Я очень рад, что проживаю этот момент и выступаю в велоспорте.

Думаю, сейчас я на недельку сбавлю обороты – возможно, буду наслаждаться поездками на кофе-брейк и вкусным тортом.

Потом уже отправлюсь на высоту и немного поднажму, попробую выйти на уровень выше, если это возможно.

Если я поеду на «Тур де Франс» с теми же ногами, что у меня сейчас, то думаю, все будет хорошо. Сейчас самое главное – восстановиться», – сказал Погачар.

Первый этап «Тур де Франс» пройдет 29 июня.

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