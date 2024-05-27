Погачар о победе на «Джиро»: «Буду наслаждаться поездками на кофе-брейк и вкусным тортом. На «Тур де Франс» с теми же ногами у меня все будет хорошо»

Тадей Погачар прокомментировал свою победу на «Джиро д’Италия».

Веломногодневка завершилась 26 мая в Риме. Словенец Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл общий зачет.

«Я потерял дар речи, когда я смог оказаться перед Колизеем в Риме и поднять трофей, стоя рядом с Дани Мартинесом и Герейнтом Томасом [на пьедестале].

Это были три недели фантастической гонки. Я очень рад, что проживаю этот момент и выступаю в велоспорте.

Думаю, сейчас я на недельку сбавлю обороты – возможно, буду наслаждаться поездками на кофе-брейк и вкусным тортом.

Потом уже отправлюсь на высоту и немного поднажму, попробую выйти на уровень выше, если это возможно.

Если я поеду на «Тур де Франс» с теми же ногами, что у меня сейчас, то думаю, все будет хорошо. Сейчас самое главное – восстановиться», – сказал Погачар.

Первый этап «Тур де Франс» пройдет 29 июня.