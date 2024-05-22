Велогонщица Лысенко: «В фигурном катании я 13 лет ждала результатов, а их не было. Удивилась, как быстро все стало получаться в велоспорте»

Велотрекистка Алина Лысенко рассказала, как перешла из фигурного катания в велоспорт.

– Как после фигурки ты оказалась в велоспорте?

– Изначально я сказала, что больше никакого профессионального спорта в моей жизни не будет. Стала ходить в школу, занялась танцами в свое удовольствие, но как будто чего-то не хватало. Ну, и так как папа и брат постоянно пропадали на треке, было очевидно, что попробовать в первую очередь.

Я очень удивилась, как быстро все стало получаться. В фигурном катании я 13 лет ждала результатов, а их не было. А тут уже через год я вышла на соревнования, через три выиграла первенство мира среди юниоров. С ума сойти!

– Сравни ощущения: исполнять программу на льду и ехать по треку?

– Если честно, первое время мне очень не хватало здесь макияжа, прически, платьев... Как будто бы спорт создан скорее для мужчин.

Сейчас я научилась восполнять это в обычной жизни. Там я могу выглядеть как хочу, и это помогает найти баланс. На треке я одна, в жизни – совсем другая.

– Контролировать вес тебе больше не нужно?

– Не скажу, что совсем расслабилась, но конечно, стало гораздо легче. В фигурном катании ты постоянно живешь в режиме ограничений. Выходной, отпуск, каникулы – неважно, утром, днем и вечером – в голове всегда живет счетчик, сколько ты съела.

Постепенно я настолько в это погрузилась, что автоматически просчитывала, сколько набрала или скинула после тренировки, даже без весов.

Когда закончила с фигуркой, я расслабилась. За год набрала килограммов 8-10. По мне было не особо заметно, но люди, кто меня видел в фигурном катании, конечно, понимали разницу.

В велоспорте тоже, конечно, нужно правильно питаться. Но тут скорее вопрос здоровья, чем лишнего веса. И главное, что нет этого счетчика: ну, съела ты сегодня шоколадку – и ничего страшного.

– Заниматься велоспортом сильно дешевле, чем фигуркой?

– Сложно сравнивать, потому что в велоспорте ты сразу попадаешь в спортшколу, и там выдают необходимый инвентарь. Может, по мелочи что-то докупают родители, вроде туфель или каски получше, но это несопоставимо с тратами в фигурном катании, – сказала Лысенко в интервью Sports.

«После фигурки не хватает макияжа, прически, платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас зажигает в велоспорте