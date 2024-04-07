«Париж – Рубэ». Ван дер Пул одержал победу, Филипсен – 2-й, Педерсен – 3-й
Нидерландец Матье ван дер Пул выиграл однодневную велогонку «Париж – Рубэ».
«Париж – Рубэ»
Компьень – Рубэ, Франция
259,7 км
1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 5.25,58
2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 3,00
3. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – то же время
4. Нильс Политт (Германия, UAE Team Emirates)
5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 3,15
6. Джанни Вермеерш (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 3,47
7. Лоуренс Пити (Новая Зеландия, Groupama – FDJ) – 3,48
8. Йорди Меус (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 4,47
9. Серен Веренщельд (Норвегия, Uno-X Mobility)
10. Мадис Михкельс (Эстония, Intermarché – Wanty)
Россиянин Глеб Сырица (Israel – Premier Tech) не финишировал.