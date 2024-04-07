«Париж – Рубэ». Ван дер Пул одержал победу, Филипсен – 2-й, Педерсен – 3-й

Нидерландец Матье ван дер Пул выиграл однодневную велогонку «Париж – Рубэ».

« – Рубэ»

Компьень – Рубэ, Франция

259,7 км

Профиль/Карта

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 5.25,58

2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 3,00

3. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – то же время

4. Нильс Политт (Германия, UAE Team Emirates)

5. (Швейцария, Groupama – FDJ) – 3,15

6. Джанни Вермеерш (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 3,47

7. Лоуренс Пити (Новая Зеландия, Groupama – FDJ) – 3,48

8. Йорди Меус (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 4,47

9. Серен Веренщельд (Норвегия, Uno-X Mobility)

10. Мадис Михкельс (Эстония, Intermarché – Wanty)

Россиянин Глеб Сырица (Israel – Premier Tech) не финишировал.