«Вуэльта страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 137,8 км по маршруту с семью категорийными подъемами

Теги велошоссе результаты Вуэльта страны Басков Максимилиан Шахманн Пейо Бильбао Брэндон Макналти Алекс Аранбуру Хуан Аюсо Маттиас Скельмосе Бруно Армирайл Кевин Воклен Велоспорт

6 апреля пройдет финальный этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».

«Вуэльта страны Басков»

6-й этап

Эйбар – Эйбар, Испания

137,8 км

Профиль/Карта

Начало – 15:04 по московскому времени.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 12.19,39

2. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,02

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,04

4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,06

5. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 0,08

6. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,13

7. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,14

8. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,15

9. Алекс Аранбуру (Испания, Movistar) – 0,23

10. Джордан Джегат (Франция, TotalEnergies) – 0,30

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