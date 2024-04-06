«Вуэльта страны Басков». 6-й этап. Гонщики проедут 137,8 км по маршруту с семью категорийными подъемами
6 апреля пройдет финальный этап веломногодневки «Вуэльта страны Басков».
«Вуэльта страны Басков»
6-й этап
Эйбар – Эйбар, Испания
137,8 км
Начало – 15:04 по московскому времени.
Общий зачет (после 5-го этапа)
1. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 12.19,39
2. Максимилиан Шахманн (Германия, BORA – hansgrohe) – 0,02
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,04
4. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,06
5. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 0,08
6. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates) – 0,13
7. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale) – 0,14
8. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious) – 0,15
9. Алекс Аранбуру (Испания, Movistar) – 0,23
10. Джордан Джегат (Франция, TotalEnergies) – 0,30