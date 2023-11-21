WADA обеспокоено из-за нового вида допинга, который получают из крови морских червей

Теги допинг WADA Оливье Рабин Наука Велоспорт

Кровь морских червей – пескожилов можно использовать для получения допинга.

Французский ученый Франк Заль обнаружил, что одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека.

Таким образом, гемоглобин из крови морского червя может быть использован в качестве «универсального кровезаменителя», повышающего выносливость и работоспособность организма. 

Вещество можно хранить при комнатной температуре, что исключает необходимость замораживания и облегчает транспортировку. Кроме того, этот гемоглобин совместим со всеми группами крови и не вызывает аллергических реакций.  

«Я почти сразу понял, что это вещество можно применять для других целей. Поступило несколько прямых запросов от спортсменов или тренажерных залов, которые хотели узнать, как получить субстанцию», – сказал Заль.

Он отметил, что к нему обращался известный велогонщик, участник «Тур де Франс». После этого ученый связался с французскими властями. 

«Гемоглобин морского червя после применения действует в организме очень быстро, но недолго. Но его можно увидеть в анализе крови.

Консервант, содержащий в качестве активного компонента гемоглобин морского червя, недавно получил маркировку, разрешающую его продажу в Европе в качестве медицинского изделия.

Это делает препарат легкодоступным для спортсменов-мошенников», – сообщила представитель антидопингового агентства Франции Аделин Молина.

Научный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Рабин сообщил, что пока случаев применения нового вида допинга не было.

«Мы очень быстро поняли, что это вещество представляет большую опасность как допинг. Мы купили этот продукт и передали его в руки антидопинговых лабораторий.

Если бы это вещество было обнаружено в анализе спортсмена, мы бы предали это огласке. Не могу гарантировать, что подобное не произошло где-то в мире. Но, насколько мне известно, пока такие случаи не выявлены», – сказал Рабин. 

17 комментариев

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Cube Litening C:68X
Где достать можно? 😁
+15
-2
+13
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yulay
Ответ Cube Litening C:68X
Где достать можно? 😁
друг спрашивает?
+11
0
+11
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Cube Litening C:68X
Ответ yulay
друг спрашивает?
Не, чисто для себя..😁 Хочу проехать 200 километров..
+9
0
+9
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Альберт Сова
Покупаю морских червей по высоким ценам в не ограниченном количестве.
+3
0
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Yony
Червей запретим. Трансгендеров и астматиков разрешим. Нормально же. Толерантность
+7
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circassian*
Есть пара вопросов.
1. Разве "допинг" - это не вещество, находящееся в числе запретных, запрещенное какой-то специальной антидопинговой комиссией? Милдронат, например, долгое время не был допингом. Он стал им после того, как запретили.

2. А это вещество из крови морских червей является чем-то вредным для организма?
Если нет - то в чем проблема его использования? Аскорбинка тоже помогает организму, но его ж не запрещают
+4
-2
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Bartez1986
Срочно дисквалифицировать Россию еще на 100500 лет. А дальше разберутся
+6
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Черный Дворник
Ответ Cube Litening C:68X
Где достать можно? 😁
в аптеке Ригла
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Rinat Gazimzyanov
Ответ circassian*
Есть пара вопросов. 1. Разве "допинг" - это не вещество, находящееся в числе запретных, запрещенное какой-то специальной антидопинговой комиссией? Милдронат, например, долгое время не был допингом. Он стал им после того, как запретили. 2. А это вещество из крови морских червей является чем-то вредным для организма? Если нет - то в чем проблема его использования? Аскорбинка тоже помогает организму, но его ж не запрещают
Наказываю за нарушение антидопинговых правил. Допинг то что помогает спортсмену быстрее восстановиться после физнагрузки или быть более выносливым при нагрузке. Пока он не попал в список запрещённых он разрешён.
+1
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Иксджии это смешно
Странно, русские не выступают, а за допингом к доктору кто-то обращается
Неужели кто-то еще использует такие методы? Да не, быть не может
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brace
и на старты технически легко и достаточно удобно брать с собой этот допинг, мне сразу вспомнилась картинка из фильма "Тупой и ещё тупее", аквариум с червями у них в комнате
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And-Rover
Не зря же Евросоюз планирует питаться насекомыми. И правильно, газы выделять будете меньше.
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mbauer
Не понял. Почему "мошенников"? Червяк включен в список запрещённых препаратов?
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Orion_17
разве борьба с допингом - это не забота о здоровье спортсмена. Нам так заявляла ВАДА. А чем вредит червь и его особенность?
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Cube Litening C:68X
Ответ Черный Дворник
в аптеке Ригла
👌😁
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