WADA обеспокоено из-за нового вида допинга, который получают из крови морских червей

Кровь морских червей – пескожилов можно использовать для получения допинга.

Французский ученый Франк Заль обнаружил, что одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека.

Таким образом, гемоглобин из крови морского червя может быть использован в качестве «универсального кровезаменителя», повышающего выносливость и работоспособность организма.

Вещество можно хранить при комнатной температуре, что исключает необходимость замораживания и облегчает транспортировку. Кроме того, этот гемоглобин совместим со всеми группами крови и не вызывает аллергических реакций.

«Я почти сразу понял, что это вещество можно применять для других целей. Поступило несколько прямых запросов от спортсменов или тренажерных залов, которые хотели узнать, как получить субстанцию», – сказал Заль.

Он отметил, что к нему обращался известный велогонщик, участник «Тур де Франс». После этого ученый связался с французскими властями.

«Гемоглобин морского червя после применения действует в организме очень быстро, но недолго. Но его можно увидеть в анализе крови.

Консервант, содержащий в качестве активного компонента гемоглобин морского червя, недавно получил маркировку, разрешающую его продажу в Европе в качестве медицинского изделия.

Это делает препарат легкодоступным для спортсменов-мошенников», – сообщила представитель антидопингового агентства Франции Аделин Молина.

Научный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Рабин сообщил, что пока случаев применения нового вида допинга не было.

«Мы очень быстро поняли, что это вещество представляет большую опасность как допинг. Мы купили этот продукт и передали его в руки антидопинговых лабораторий.

Если бы это вещество было обнаружено в анализе спортсмена, мы бы предали это огласке. Не могу гарантировать, что подобное не произошло где-то в мире. Но, насколько мне известно, пока такие случаи не выявлены», – сказал Рабин.