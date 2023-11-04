Немецкий гонщик Jumbo-Visma Михель Хессман может быть дисквалифицирован на четыре года за допинг

Велогонщику Михелю Хессману грозит четырехлетняя дисквалификация за допинг.

В августе 2023 года Хессман был отстранен от соревнований после объявления о положительной допинг-пробе.

Результат допинг-пробы А, показавшей наличие запрещенного диуретика, был подтвержден после вскрытия пробы B.

Если Хессман не сможет предоставить доказательства того, что допинг попал в его организм неумышленно, то он будет дисквалифицирован на четыре года.

Однако в случае, если 22-летний спортсмен сможет доказать, что запрещенное вещество попало в организм в результате использования загрязненной добавки или продукта питания, то срок его дисквалификации может быть сокращен до двух лет.

В текущем году Хессман стал 33-м в общем зачете «Джиро д’Италия».