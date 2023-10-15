Два трансгендера выиграли золото и серебро на женском Кубке Чикаго по велокроссу
Два трансгендера завоевали золото и серебро на Кубке Чикаго по велокроссу.
Как сообщает New York Post, Тесса Джонсон заняла первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half.
Еще один трансгендер Эвелин Уильямсон стала второй в Single Speed, где после гонки на подиуме оказалась лишь одна биологическая женщина – Эллисон Змуда.
Отмечается, что Уильямсон участвует в женских соревнованиях как минимум с 2017 года, на ее счету уже 18 различных титулов. В 2020-м на турнире Sky Express Winter Criterium она соревновалась в двух категориях, где заняла первое место как женщина, но не вошла в призы среди мужчин.
Надо чтоб эти "трансы" начали выигрывать соревнования поважнее, чем Кубки Чикаго. Чем больше таких случаев - тем больше люди будут проявлять недовольство этим, и в конце концов мир неизбежно придет к тому, что им в женском спорте не место.
А ты парируешь мой аргумент случаем из чемпионата колледжа?
Ясно
В США мамаши пытались выступить против того что в чемпионате колледжей по плаванию одно такое чудо забирает все медали, так их сразу обвинили в не толерантности и даже какие то последствия для них были неприятные
Будут отдельные соревнования для мужчин, женщин и этих - и все будут счастливы
Люди всё таки с головой в большинстве случаев