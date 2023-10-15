Два трансгендера выиграли золото и серебро на женском Кубке Чикаго по велокроссу

Два трансгендера завоевали золото и серебро на Кубке Чикаго по велокроссу.

Как сообщает New York Post, Тесса Джонсон заняла первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half.

Еще один трансгендер Эвелин Уильямсон стала второй в Single Speed, где после гонки на подиуме оказалась лишь одна биологическая женщина – Эллисон Змуда.

Отмечается, что Уильямсон участвует в женских соревнованиях как минимум с 2017 года, на ее счету уже 18 различных титулов. В 2020-м на турнире Sky Express Winter Criterium она соревновалась в двух категориях, где заняла первое место как женщина, но не вошла в призы среди мужчин.