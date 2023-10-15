Два трансгендера выиграли золото и серебро на женском Кубке Чикаго по велокроссу

Теги ЛГБТ велокросс Велоспорт

Два трансгендера завоевали золото и серебро на Кубке Чикаго по велокроссу.

Как сообщает New York Post, Тесса Джонсон заняла первое место в женских категориях Single Speed и Cat Half.

Еще один трансгендер Эвелин Уильямсон стала второй в Single Speed, где после гонки на подиуме оказалась лишь одна биологическая женщина – Эллисон Змуда.

Отмечается, что Уильямсон участвует в женских соревнованиях как минимум с 2017 года, на ее счету уже 18 различных титулов. В 2020-м на турнире Sky Express Winter Criterium она соревновалась в двух категориях, где заняла первое место как женщина, но не вошла в призы среди мужчин.

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31 комментарий

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Ебздрогыч
Поздравим мужиков! Молодцы!
+62
-4
+58
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circassian*
Без паники народ, на самом деле это норм.)
Надо чтоб эти "трансы" начали выигрывать соревнования поважнее, чем Кубки Чикаго. Чем больше таких случаев - тем больше люди будут проявлять недовольство этим, и в конце концов мир неизбежно придет к тому, что им в женском спорте не место.
+31
0
+31
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крокодил в ванной
Вот же 3,14****
+21
-1
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akopyan.a@stluce.ru
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просто уничтожают нормальный спорт
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Rad0
Куда фемки смотрят?
+9
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ крокодил в ванной
Вот же 3,14****
только не 3,14 , а икс игрек
+8
0
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Никола Тесла
Мужики приходят в женский спорт и за счет пола при рождении обыгрывать женщин и сметать награды. Профит.
+6
-1
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circassian*
Ответ Maori_nz
Дв нет, уже все плохо... В США мамаши пытались выступить против того что в чемпионате колледжей по плаванию одно такое чудо забирает все медали, так их сразу обвинили в не толерантности и даже какие то последствия для них были неприятные
То есть я черным по белому написал, что такое должно происходить в соревнованиях поважнее, чем Кубок Чикаго, чтобы возмущения вышли с местечкового уровня на мировой
А ты парируешь мой аргумент случаем из чемпионата колледжа?
Ясно
+5
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Первый тост
Ответ Eltex Kirin
Это бабы с челеном чтоли?
это натуральные мужики, которые внутренне считают себя женщинами)
+3
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Maori_nz
Ответ circassian*
Без паники народ, на самом деле это норм.) Надо чтоб эти "трансы" начали выигрывать соревнования поважнее, чем Кубки Чикаго. Чем больше таких случаев - тем больше люди будут проявлять недовольство этим, и в конце концов мир неизбежно придет к тому, что им в женском спорте не место.
Дв нет, уже все плохо...
В США мамаши пытались выступить против того что в чемпионате колледжей по плаванию одно такое чудо забирает все медали, так их сразу обвинили в не толерантности и даже какие то последствия для них были неприятные
+2
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+2
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Eltex Kirin
Это бабы с челеном чтоли?
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Maori_nz
Ответ Cube Litening C:68X
Так сколько их там будет участвовать, две- три особи..Их вообще в мире 0000000,1 процентов, но крику столько..хотят подстроить под себя всю остальную часть населения, и во многих странах на это ведутся..😬
Если на пьедестале уже 2е из 3х, и это кубок штата, то соберут, по вылезают из всех щелей....
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Cube Litening C:68X
Ответ Eltex Kirin
Это бабы с челеном чтоли?
Были члены,никто не спорит..но они самоликвидировались. 😁
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Dizzod
кубок Чикаго, самая престижная велогонка в мире. Есть новости про дворовый чемпионат по нардам?
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OopsIDidItAgain
Куда КАТИТСЯ мир?
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PolarBear
Скоро поди на каком - нибудь Тур де Франс или Джирро ДэИталия выиграет существо непонятного пола, вот будет смеху.
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Донован хозяин НБА
Молодцы, поздравляю этим дам 👍
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Max9999
биологическая женщина.
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Maori_nz
Пусть проводят свои соревнования, наверняка найдутся и свои зрители и свои спонсоры.
Будут отдельные соревнования для мужчин, женщин и этих - и все будут счастливы
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brace
Ответ akopyan.a@stluce.ru
просто уничтожают нормальный спорт
Пройдёт и это, перебесятся, всё вернётся назад.
Люди всё таки с головой в большинстве случаев
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sarov
Ответ Никола Тесла
Мужики приходят в женский спорт и за счет пола при рождении обыгрывать женщин и сметать награды. Профит.
Подтверждать. Негодование.
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Панихида по Мао Цзедуну
Ответ ДИОНИС
Видимо, вскоре нечто подобное будет и на Олимпийских Играх в разных видах спорта.
Почему будет? Вспомни последнюю Олимпиаду в Токио. Когда в тяжелой атлетике за Новую-Зеландию выступала Лорел Хаббард который сменил пол при рождении был Гэвин Хаббард. К счастью три баранки было.
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Первый тост
Я категорически против насилия в отношении лгбт, но это физически и/или душевнобольные люди, нельзя считать такое нормальным
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Maori_nz
Ответ circassian*
То есть я черным по белому написал, что такое должно происходить в соревнованиях поважнее, чем Кубок Чикаго, чтобы возмущения вышли с местечкового уровня на мировой А ты парируешь мой аргумент случаем из чемпионата колледжа? Ясно
Чемпионат США среди колледжей по плаванию - чуть слабее Чемпионата Мира по плаванию))))
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Zidane0907
Без седушек ездили? Горите в аду!
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