Дмитрий Васильев: «На Западе люди поражены больными принципами, трансгендеры могут участвовать где угодно. Нам такого не нужно»
Дмитрий Васильев высказался о позиции Международного олимпийского комитета.
«Сегодня власть, захватившая МОК, демонстрирует обратные принципы олимпизма. Раньше Олимпиада останавливала войны, а сейчас МОК их начинает.
Это очень печально, но нам стоит идти параллельным путем. Мы с нашими друзьями из БРИКС способны создать хорошие соревнования, где мужчины будут соревноваться с мужчинами, а женщины с женщинами – и никак иначе.
На Западе люди поражены больными принципами, где трансгендеры могут участвовать где угодно. Нам такого не нужно. Мы придерживаемся традиционных ценностей, которые присущи цивилизованному миру.
Запад – не весь мир. А без России мир неполноценен», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
3 комментария