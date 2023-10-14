Дмитрий Васильев: «На Западе люди поражены больными принципами, трансгендеры могут участвовать где угодно. Нам такого не нужно»

Дмитрий Васильев высказался о позиции Международного олимпийского комитета.

«Сегодня власть, захватившая , демонстрирует обратные принципы олимпизма. Раньше Олимпиада останавливала войны, а сейчас МОК их начинает.

Это очень печально, но нам стоит идти параллельным путем. Мы с нашими друзьями из БРИКС способны создать хорошие соревнования, где мужчины будут соревноваться с мужчинами, а женщины с женщинами – и никак иначе.

На Западе люди поражены больными принципами, где трансгендеры могут участвовать где угодно. Нам такого не нужно. Мы придерживаемся традиционных ценностей, которые присущи цивилизованному миру.

Запад – не весь мир. А без России мир неполноценен», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго