Дмитрий Васильев: «На Западе люди поражены больными принципами, трансгендеры могут участвовать где угодно. Нам такого не нужно»

Теги МОК Дмитрий Васильев ЛГБТ Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о позиции Международного олимпийского комитета.

«Сегодня власть, захватившая МОК, демонстрирует обратные принципы олимпизма. Раньше Олимпиада останавливала войны, а сейчас МОК их начинает.

Это очень печально, но нам стоит идти параллельным путем. Мы с нашими друзьями из БРИКС способны создать хорошие соревнования, где мужчины будут соревноваться с мужчинами, а женщины с женщинами – и никак иначе.

На Западе люди поражены больными принципами, где трансгендеры могут участвовать где угодно. Нам такого не нужно. Мы придерживаемся традиционных ценностей, которые присущи цивилизованному миру.

Запад – не весь мир. А без России мир неполноценен», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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3 комментария

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СТАТИСТИКА 100
Что говорит врачи??? Это излечимо?
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shmivladd
Я так понимаю Васильев и Тихонов там самые умные, всё на свете комментировать? Остальные ещё хуже? А Брикс, пожалуйста, бегайте с ними по трассам, и так никто чемпионат не смотрит, бразильцы, негры, индусы, даже китайцы зрителей не добавят. Как и корейцы, эритрейцы, палестинцы и многие другие
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shmivladd
Ответ СТАТИСТИКА 100
Что говорит врачи??? Это излечимо?
Хирургически, языков лишить, но, кажется ни Тихонова, ни Васильева и это не остановит
0
0
0
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