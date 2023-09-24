Победитель первенства России среди юниоров по велошоссе Никита Цветков перешел в сборную Узбекистана

Теги велотрек Азиатские игры юниорская сборная России Иракли Абрамян Никита Цветков Велоспорт

Российский велосипедист Никита Цветков перешел в сборную Узбекистана.

18-летний спортсмен выступит за Узбекистан на Азиатских играх в Ханчжоу.

«Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей, этот спортсмен не был лидером среди велосипедистов своего возраста.

Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида спорта», – сказал главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян.

В апреле 2022 года Цветков стал победителем первенства России в групповой горной гонке, в августе – выиграл золото юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке.

В июне 2023 года спортсмен выступил за Узбекистан на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии, где занял пятое место в мэдисоне и шестое – в командной гонке преследования.

1 комментарий

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avcgloronalduMU
как всегда - не велика потеря, но на самом то деле...?
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