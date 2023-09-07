Чемпионка мира среди юниоров Солозобова: «Мыслей уезжать из России нет. Здесь меня всем обеспечивают, здесь самые близкие и любимые люди»

Российская велогонщица Елизавета Солозобова не планирует менять сборную.

В августе Солозобова выиграла золото в спринте и серебро в гите на юниорском чемпионате мира по велотреку в Колумбии.

– На какой результат рассчитывала до старта чемпионата мира?

– Ехала с мыслями о победе, но эти мысли были немножечко далекими. Ведь у меня вообще не было представлений о том, какие будут соперницы. Я видела, конечно, результаты прошлогоднего чемпионата мира, чемпионата Европы, но переводить эти результаты на колумбийский трек не имело никакого смысла.

Если честно, были опасения, что от нас просто все уедут. Но нет, все оказалось хорошо. А так я на любом турнире настраиваюсь только на победу.

– Но ведь это справедливо и в другую сторону? Тебя же вряд ли кто знал.

– Подозреваю, что никто о моем существовании даже не подозревал, поэтому им и не было страшно. А я до чемпионата мира тщательно изучала результаты, в том числе и видео европейских девочек отсмотрела, и это немножечко паники навело. А вот южноамериканские девочки, китаянки, кореянки, австралийки – они были загадками, – ответила 17-летняя спортсменка.

Также Солозобова объяснила, почему не собирается выступать за другую страну.

– Миша (Яковлев) сейчас выступает за Израиль. А тебе не поступали предложения сменить спортивное гражданство?

– Пока не поступали.

– Ты свое спортивное будущее в России видишь?

– Я не знаю, что нас ждет в будущем. Но мыслей уезжать из России у меня нет. Здесь меня всем обеспечивают, здесь у меня любимая команда, здесь лучший тренер, здесь самые близкие и любимые люди. Просто хотелось бы регулярно участвовать в международных соревнованиях, – сказала Солозобова.