Солозобова о медалях на юниорском ЧМ: «Соперницы все примерно на моем уровне, сильно скоростям я не удивилась»

Российская велогонщица Елизавета Солозобова не удивлена медалям на юниорском ЧМ.

Соревнования по велотреку проходили с 23 по 27 августа в колумбийском Кали. Солозобова завоевала золото в спринте и серебро в гите.

– Соперницы все примерно на моем уровне, сильно скоростям я не удивилась, удивилась треку, потому что мы на таком еще не ездили. Деревянный, полузакрытый, у него длинные прямые, очень сильный наклон на виражах, таких в России нет. Страхи были, что мы приедем и не успеем привыкнуть к полотну, но в итоге считаю, что справилась.

– У вас было падение в первом заезде финала. О чем в тот момент подумали?

– Было очень грустно. Так готовились, уже в финале, а тут вот такое, что выбило немножечко из колеи, на тот момент было очень неприятно. Но это была тяжелая часть. Здорово, что в итоге все сложилось хорошо.

– Кто за вас болел ночью в России?

– Соревнования смотрели родители, бабушки, дедушки, болели за нас. Не только за меня, за всех наших ребят. Ребята из команды тоже писали, что болеют, переживают.

– Какие в целом впечатления от Колумбии?

– Тут очень красиво тепло, приятно, сильные горы. Так далеко еще не летала, но с адаптацией проблем не возникло – нам очень грамотно купили билеты по времени пересадок и прилета в Колумбию. Мы прилетели и уставшие легли спать, утром проснулись и уже потом втянулись в рабочий график, – рассказала Солозобова.