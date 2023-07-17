Вингегард о завале на 15-м этапе «Тур де Франс»: «Прошу болельщиков наслаждаться гонкой, а не стоять на дороге и не проливать на нас пиво»

Йонас Вингегард обратился к болельщикам после завала на 15-м этапе «Тур де Франс».

Завал произошел из-за того, что один из болельщиков вылез на дорогу и помешал американскому велогонщику Сеппу Куссу.

«Хочу попросить болельщиков наслаждаться гонкой и поддерживать нас, но не стоять на дороге и не проливать на нас пиво. Пожалуйста, просто наслаждайтесь гонкой», – сказал Вингегард.

возглавляет общий зачет многодневки после 15-го этапа.