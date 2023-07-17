Вингегард о завале на 15-м этапе «Тур де Франс»: «Прошу болельщиков наслаждаться гонкой, а не стоять на дороге и не проливать на нас пиво»

Теги Тур де Франс велошоссе Jumbo – Visma болельщики Йонас Вингегард Сепп Кусс Велоспорт

Йонас Вингегард обратился к болельщикам после завала на 15-м этапе «Тур де Франс».

Завал произошел из-за того, что один из болельщиков вылез на дорогу и помешал американскому велогонщику Сеппу Куссу.

«Хочу попросить болельщиков наслаждаться гонкой и поддерживать нас, но не стоять на дороге и не проливать на нас пиво. Пожалуйста, просто наслаждайтесь гонкой», – сказал Вингегард.

Вингегард возглавляет общий зачет многодневки после 15-го этапа.

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7 комментариев

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Alex Zzz
Фан айди ввести и запрет пива. И сразу соревнования щаинрают другими красками.
+7
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+3
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anatol&#8242;
Как только созрел "достойный" заголовок, новость про тур появилась на главной.
+4
-2
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anatol&#8242;
Ответ Barcelona still waiting for the corner
Ну а чего вы хотели? Новости про Тур в наше время читает только узкий круг зрителей. Подавляющее внимание набирают новости сами знаете про что. Время такое.
Я бы "в наше время" заменил на "на спортсе"
+2
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ww2hfjwf2k
Это 15 этапов мы не освещали гонку и вдруг на тебе?)
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anatol&#8242;
Ладно стоять. Последние три этапа (вчера совсем маленький кусочек смотрел) в кадр попадали персонажи бегущие рядом с велосипедистами со спущенными трусами.
0
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S Works Tarmac SL7
Ответ Alex Zzz
Фан айди ввести и запрет пива. И сразу соревнования щаинрают другими красками.
Ну ты садюга))) (с)
+1
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Barcelona still waiting for the corner
Ответ anatol&#8242;
Как только созрел "достойный" заголовок, новость про тур появилась на главной.
Ну а чего вы хотели? Новости про Тур в наше время читает только узкий круг зрителей.
Подавляющее внимание набирают новости сами знаете про что. Время такое.
+1
-1
0
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