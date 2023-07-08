Марк Кэвендиш сошел с веломногодневки «Тур де Франс» после падения

Теги Тур де Франс Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш Велоспорт

Британский гонщик «Астаны» Марк Кэвендиш сошел с «Тур де Франс».

Спортсмен сошел с дистанции за 64 км до финиша восьмого этапа после падения. Как сообщает Reuters, он сел в машину скорой помощи, держась за правое плечо.

Кэвендиш одержал 53 победы на этапах Гранд-тура. Он трижды выигрывал этапы «Вуэльты», 16 раз – «Джиро д’Италия», 34 раза – «Тур де Франс».

Гонщик является рекордсменом по количеству выигранных этапов на «Тур де Франс» (вместе с Эдди Мерксом). 

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3 комментария

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Аморалинни
Мда, вчерашняя поломка видимо стоила всего рекорда
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Cube Litening C:68X
Опять же не было съёмок самого падения..
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Say_Cheese
Жаль. Не самый славный конец великой карьеры. Но при всём уважении, сегодняшний финиш у Педерсена он бы не выиграл. Педерсен был просто могуч. Ван дер Пул в очередной раз безупречно разогнал Филипсена на финиш, но даже это не позволило побить Педерсена.
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