Марк Кэвендиш сошел с веломногодневки «Тур де Франс» после падения

Британский гонщик «Астаны» Марк Кэвендиш сошел с «Тур де Франс».

Спортсмен сошел с дистанции за 64 км до финиша восьмого этапа после падения. Как сообщает Reuters, он сел в машину скорой помощи, держась за правое плечо.

Кэвендиш одержал 53 победы на этапах Гранд-тура. Он трижды выигрывал этапы «Вуэльты», 16 раз – «Джиро д’Италия», 34 раза – «Тур де Франс».

Гонщик является рекордсменом по количеству выигранных этапов на «Тур де Франс» (вместе с Эдди Мерксом).