«Тур де Франс». 3-й этап. Пелотон проедет спринтерский этап с четырьмя подъемами
3 июля пройдет третий этап веломногодневки «Тур де Франс».
3-й этап
Аморебьета-Эчано – Байонна
193,5 км
Начало – 14:15 по московскому времени.
Общий зачет (после второго этапа)
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 9.09,18
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,06
3. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – то же время
4. Виктор Лафе (Франция, Cofidis) – 0,12
5. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 0,16
6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,17
7. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech) – 0,22
8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)
9. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)
10. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)
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