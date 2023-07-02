«Тур де Франс». 3-й этап. Пелотон проедет спринтерский этап с четырьмя подъемами

3 июля пройдет третий этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс»

3-й этап

Аморебьета-Эчано – Байонна

193,5 км

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Начало – 14:15 по московскому времени.

Общий зачет (после второго этапа)

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 9.09,18

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 0,06

3. Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla) – то же время

4. Виктор Лафе (Франция, Cofidis) – 0,12

5. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 0,16

6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 0,17

7. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech) – 0,22

8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)

9. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)

10. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)