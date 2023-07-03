На последних километрах второго этапа «Тур де Франс» на дороге были разбросаны гвозди. Около 20 гонщиков прокололи шины

Участники многодневки «Тур де Франс» пострадали из-за разбросанных на дороге гвоздей.

Как сообщает Yahoo Sports, от 15 до 20 гонщиков прокололи шины на последних километрах маршрута.

Гонщик команды AG2R Citroën Лилиан Кальмежан опубликовал видео, на котором показал, что в покрышке его велосипеда торчат гвозди.

«Не думаю, что я был единственной жертвой проколов на финише. Знайте, что можно упасть и получить реальную травму от такого дерьма, идиоты», – написал гонщик в соцсети.

Организаторы многодневки ведут расследование инцидента.