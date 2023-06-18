«Тур Швейцарии». 8-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

Теги результаты Тур Швейцарии Ригоберто Уран Вилко Кельдерман Ромен Барде Дилан Тойнс Ремко Эвенепул Хуан Аюсо Феликс Галль Маттиас Скельмосе Сиан Эйтдебрукс Велоспорт

18 июня пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

8-й этап

Санкт-Галлен – Абтвиль

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

25,7 км

Профиль/Карта

Начало – 14.45 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 20.44,45

2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,08

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,18

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,46

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,16

6. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,29

7. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,54

8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,57

9. Дилан Тойнс (Бельгия, Israel – Premier Tech) – 3,00

10. Гарольд Техада (Колумбия, «Астана») – 3,48

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