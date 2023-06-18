«Тур Швейцарии». 8-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом
18 июня пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
8-й этап
Санкт-Галлен – Абтвиль
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
25,7 км
Начало – 14.45 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Маттиас Скельмосе (Дания, Trek – Segafredo) – 20.44,45
2. Феликс Галль (Австрия, AG2R Citroën) – 0,08
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,18
4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,46
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 1,16
6. Ромен Барде (Франция, Team DSM) – 1,29
7. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 1,54
8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA – hansgrohe) – 1,57
9. Дилан Тойнс (Бельгия, Israel – Premier Tech) – 3,00
10. Гарольд Техада (Колумбия, «Астана») – 3,48
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