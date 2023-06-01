Тадей Погачар планирует выступить на «Тур де Франс». В апреле он перенес операцию из-за перелома запястья

Теги Тур де Франс велошоссе UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Тадей Погачар Велоспорт

Словенский велогонщик Тадей Погачар готовится выступить на «Тур де Франс».

В апреле этого года гонщик UAE Team Emirates сломал запястье при падении во время гонки «Льеж – Бастонь – Льеж» и перенес операцию.

Погачар сообщил в соцсетях, что восстановился и тренируется, планируя выступить на «Туре». 

«Тур де Франс» стартует 1 июля. Погачар – двукратный победитель генеральной классификации (2020 и 2021). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
отлично, будет против кого поболеть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий