Тадей Погачар планирует выступить на «Тур де Франс». В апреле он перенес операцию из-за перелома запястья

Словенский велогонщик Тадей Погачар готовится выступить на «Тур де Франс».

В апреле этого года гонщик UAE Team Emirates сломал запястье при падении во время гонки «Льеж – Бастонь – Льеж» и перенес операцию.

Погачар сообщил в соцсетях, что восстановился и тренируется, планируя выступить на «Туре».

«Тур де Франс» стартует 1 июля. Погачар – двукратный победитель генеральной классификации (2020 и 2021).