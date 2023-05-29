Примож Роглич: «Даже не мог осознать, что я победил на «Джиро д’Италия». Это были американские горки на протяжении трех недель»

Теги Джиро д'Италия Jumbo – Visma Примож Роглич Велоспорт

Словенский велогонщик Примож Роглич оценил свою победу в общем зачете «Джиро д’Италия».

33-летний спортсмен выступает за команду Jumbo-Visma

«Я и в самом деле наслаждаюсь этой победой. Даже не мог осознать, что я победил на «Джиро д’Италия». Это были американские горки на протяжении трех недель.

Мы сражались как команда и постоянно верили в себя. Потрясающе, что мы действительно победили. И здорово, что мы можем отпраздновать это в Риме.

Побеждать всегда приятно, но меня реально вдохновляет отношение болельщиков. Невероятно благодарен всем и не забуду этого.

У нас была главная цель на сезон – и мы ее достигли», – сказал Роглич.

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