Литовская велогонщица Крупецкайте выступила за допуск россиян: «Я поддерживаю спортсменов вне зависимости от их национальности»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен сборная Литвы жен Симона Крупецкайте Велоспорт

Чемпионка мира по велоспорту из Литвы поддержала допуск россиян к соревнованиям.

«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность соревноваться всем, несмотря на их национальность и взгляды. В частности с этим я соглашаюсь с хартией.

Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они могут вернуться не как представители России, а в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур, где они зарегистрируется не от имени федерации, а индивидуально. Это гарантирует, что спортсмены действительно нейтральны.

Я за спорт и мир во всем мире. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и трудиться, вне зависимости от их национальности», – цитирует Симону Крупецкайте LRT.

Крупецкайте – чемпионка мира 2019 года в кейрине.

3 комментария

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Kitai2015
есть еще адекваты
+3
0
+3
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Евгений - 79
Сейчас ее быстро отменят
+2
0
+2
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Lina Starkova
Надеюсь, что таких спортсменов будет больше и в России не будут мою страну называть фашистской.
+3
-2
+1
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