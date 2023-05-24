Литовская велогонщица Крупецкайте выступила за допуск россиян: «Я поддерживаю спортсменов вне зависимости от их национальности»

Чемпионка мира по велоспорту из Литвы поддержала допуск россиян к соревнованиям.

«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность соревноваться всем, несмотря на их национальность и взгляды. В частности с этим я соглашаюсь с хартией.

Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они могут вернуться не как представители России, а в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур, где они зарегистрируется не от имени федерации, а индивидуально. Это гарантирует, что спортсмены действительно нейтральны.

Я за спорт и мир во всем мире. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и трудиться, вне зависимости от их национальности», – цитирует Симону Крупецкайте LRT.

Крупецкайте – чемпионка мира 2019 года в кейрине.