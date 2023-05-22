«Джиро д’Италия». 16-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 5200 м и финишем в подъем первой категории

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Герейнт Томас Тибо Пино Дамиано Карузо Примож Роглич Леннард Кемна Лауренс де Плюс Жоау Алмейда Тимен Аренсман Андреас Лекнессунд Бруно Армирайл Велоспорт

23 мая пройдет 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия»

16-й этап

Саббьо-Кьезе – Монте-Бондоне

203 км

Профиль/Карта

Начало – 12:05 по московскому времени.

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Бруно Армирайл (Франция, Groupama – FDJ) – 61.38,06

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,08

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,10

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,30

5. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 1,50

6. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,36

7. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 3,02

8. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 3,40

9. Лауренс де Плюс (Бельгия, INEOS Grenadiers) – 3,55

10. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 4,23

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Kimi
Традиционно для любящих читать. Анонс предстоящих 4 горных этапов Джиро и финала в Риме: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3139717.html
А также краткое подведение итогов второй недели, омраченной дождями:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3139579.html
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зритель1988
Что-то я настолько разочарован, что думаю даже на этом прекрасном по профилю этапе ничего будет....
Проедут разделку в гору в полную силу с отрывками, вот и финиш(((
Одна надежда на Карузо - итальянец всё же, нельзя так позорно со всеми колхозить, тем более уже и так призёр! Вперёд в атаку)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Markus GronHolm
Бондоне - гора тяжёлая, с крутыми участками в конце. Должно быть не так тухло. Надеюсь, на 3 неделе нам все же покажут шоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ByKolles
Ответ зритель1988
Что-то я настолько разочарован, что думаю даже на этом прекрасном по профилю этапе ничего будет.... Проедут разделку в гору в полную силу с отрывками, вот и финиш((( Одна надежда на Карузо - итальянец всё же, нельзя так позорно со всеми колхозить, тем более уже и так призёр! Вперёд в атаку)))
Среда по факту выходная. Наверное, как раз завтра могут попробовать дернуть впереди. А вот в среду и четверг, скорее всего привычный колхоз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий