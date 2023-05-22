«Джиро д’Италия». 16-й этап. Гонщики проедут горный этап с набором высоты 5200 м и финишем в подъем первой категории
23 мая пройдет 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия»
16-й этап
Саббьо-Кьезе – Монте-Бондоне
203 км
Начало – 12:05 по московскому времени.
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Бруно Армирайл (Франция, Groupama – FDJ) – 61.38,06
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 1,08
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 1,10
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 1,30
5. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – 1,50
6. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,36
7. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – 3,02
8. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – 3,40
9. Лауренс де Плюс (Бельгия, INEOS Grenadiers) – 3,55
10. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 4,23
А также краткое подведение итогов второй недели, омраченной дождями:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/velomajka/3139579.html
Проедут разделку в гору в полную силу с отрывками, вот и финиш(((
Одна надежда на Карузо - итальянец всё же, нельзя так позорно со всеми колхозить, тем более уже и так призёр! Вперёд в атаку)))