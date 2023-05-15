Власов о случаях ковида на «Джиро»: «Еще внимательнее стали относиться к некоторым моментам для сохранения здоровья»
Российский велогонщик Александр Власов высказался о случаях ковида на «Джиро д’Италия».
Ранее бельгиец Ремко Эвенепул сдал положительный тест и снялся с многодневки. Он лидировал в общем зачете после 9 этапов.
До него ковид также выявили еще у трех гонщиков, в том числе у Джованни Алеотти – партнера Власова по команде Bora-Hansgrohe.
«Для нас это ничего не поменяло, но, конечно, еще внимательнее стали относиться к некоторым моментам для сохранения здоровья.
Это нужно было и из‑за погоды тоже – было холодно, дождливо», – сказал Власов.
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