Власов о случаях ковида на «Джиро»: «Еще внимательнее стали относиться к некоторым моментам для сохранения здоровья»

Теги Джиро д'Италия велошоссе Bora-Hansgrohe Александр Власов Ремко Эвенепул коронавирус Велоспорт

Российский велогонщик Александр Власов высказался о случаях ковида на «Джиро д’Италия».

Ранее бельгиец Ремко Эвенепул сдал положительный тест и снялся с многодневки. Он лидировал в общем зачете после 9 этапов.

До него ковид также выявили еще у трех гонщиков, в том числе у Джованни Алеотти – партнера Власова по команде Bora-Hansgrohe.

«Для нас это ничего не поменяло, но, конечно, еще внимательнее стали относиться к некоторым моментам для сохранения здоровья.

Это нужно было и из‑за погоды тоже – было холодно, дождливо», – сказал Власов.

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