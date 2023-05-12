Три велогонщика сдали положительные тесты на ковид во время «Джиро д’Италия»

Теги Джиро д'Италия Arkea - Samsic (Fortuneo-Vital Concept) Bora-Hansgrohe коронавирус Alpecin-Deceuninck Клеман Руссо Никола Кончи Джованни Алеотти Велоспорт

Француз Клеман Руссо, итальянцы Джованни Алеотти и Никола Кончи сдали положительные тесты на ковид во время веломногодневки «Джиро д’Италия».

Руссо представляет команду Arkea-Samsic, он снялся со старта шестого этапа. На тот момент он был 107-м место в общем зачете соревнований.

Алеотти (команда Bora-Hansgrohe) и Кончи (Alpecin-Deceuninck) не вышли на седьмой этап. Они располагались на 105-м и 27-м местах общего зачета соответственно.

Вместе с Алеотти за Bora-Hansgrohe также выступает россиянин Александр Власов.

 

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