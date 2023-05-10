Ремко Эвенепул упал на 5-м этапе «Джиро» из-за выбежавшей на дорогу собаки

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул упал на пятом этапе многодневки «Джиро д’Италия».

За 152 км до финиша спортсмен ехал в общей группе, но на дорогу внезапно выбежала собака – это спровоцировало завал, в который попали несколько спортсменов.

Сама гонка проходит при дождливой погоде. Эвенепула осмотрели врачи, и он вернулся на трассу примерно через 2 минуты.

Бельгиец выступает за команду Soudal-Quick Step. Сейчас он идет на втором месте в общем зачете «Джиро».

Кадры телеканала Eurosport:

«Джиро д’Италия». 5-й этап. Гонщики проедут 171 км по маршруту с двумя подъемами третьей категории