Ремко Эвенепул упал на 5-м этапе «Джиро» из-за выбежавшей на дорогу собаки

Теги Джиро д'Италия происшествия фото Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул собаки Велоспорт

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул упал на пятом этапе многодневки «Джиро д’Италия».

За 152 км до финиша спортсмен ехал в общей группе, но на дорогу внезапно выбежала собака – это спровоцировало завал, в который попали несколько спортсменов.

Сама гонка проходит при дождливой погоде. Эвенепула осмотрели врачи, и он вернулся на трассу примерно через 2 минуты.

Бельгиец выступает за команду Soudal-Quick Step. Сейчас он идет на втором месте в общем зачете «Джиро».

Кадры телеканала Eurosport:

«Джиро д’Италия». 5-й этап. Гонщики проедут 171 км по маршруту с двумя подъемами третьей категории

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Всё нормально обошлось..Собаку уже корейцам отдали..😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий