Тадей Погачар перенесет операцию из-за перелома запястья. Сегодня он сошел с гонки «Льеж – Бастонь – Льеж»

Словенский велогонщик Тадей Погачар перенесет операцию из-за травмы.

Сегодня спортсмен из команды UAE Team Emirates участвовал в велогонке «Льеж-Бастонь-Льеж» в Бельгии. Он упал примерно за 185 км до финиша, после чего решил сойти с дистанции.

Обследование показало, что Погачар получил перелом запястья. Словенцу потребуется операция.

«Льеж – Бастонь – Льеж». Эвенепул победил, Пидкок – 2-й, Сиваков – 14-й, Власов – 46-й, Погачар не финишировал