Тадей Погачар перенесет операцию из-за перелома запястья. Сегодня он сошел с гонки «Льеж – Бастонь – Льеж»

Теги Льеж-Бастонь-Льеж UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Тадей Погачар Велоспорт

Словенский велогонщик Тадей Погачар перенесет операцию из-за травмы.

Сегодня спортсмен из команды UAE Team Emirates участвовал в велогонке «Льеж-Бастонь-Льеж» в Бельгии. Он упал примерно за 185 км до финиша, после чего решил сойти с дистанции.

Обследование показало, что Погачар получил перелом запястья. Словенцу потребуется операция.

«Льеж – Бастонь – Льеж». Эвенепул победил, Пидкок – 2-й, Сиваков – 14-й, Власов – 46-й, Погачар не финишировал

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3 комментария

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Cube Litening C:68X
Он хотел перерыв до тура Словении делать,в середине июня..К тому времени заживёт..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ sfilatov13
вот это приятный разговор
Чего это?
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