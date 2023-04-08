Анастасия Войнова: «Жду ребенка, поэтому немного отошла от спорта. Решила пустить энергию в другое русло, обновиться»

Двукратный олимпийский призер в велотреке Анастасия Войнова заявила о перерыве в карьере

– Сейчас у меня наступил другой этап в жизни, я жду ребенка, поэтому немного отошла от спорта. Это был осознанный выбор. Думаю, к этому я пришла после чемпионата России. Пропустила Спартакиаду сильнейших и осенью решила, что это подходящий момент заняться личной жизнью, учитывая все обстоятельства. Решила пустить энергию в другое русло, обновиться, перезагрузиться.

– Хватало эмоционального запала выступать только в российском календаре?

– Не хватало, я это признаю, и все окружающие меня люди в спорте, думаю, это наблюдали. Все это видели. Я очень люблю то, чем занимаюсь, у меня есть этот рабочий запал, но при этом мне важно видеть плоды своего труда. Это медали чемпионата Европы, мира и Олимпийских игр.

– Мало кто признается, что психологически это тяжело – остаться без международного календаря. Вы это долго внутри себя прорабатывали?

– Я тот человек, которому всегда чего-то не хватает. Просто так смириться и сказать себе: «Ну подожду, глядишь, все нормально будет», – это не мое.

Я продолжаю верить, что наш спорт вернется на международную арену и мы еще всем покажем, но конкретно мне не хватает мотивации стартовать только на российских соревнованиях. Могла бы продолжать работать и выступать, но, учитывая заслуги и возраст, морально было тяжело.

– Вернуться – это твердое решение?

– Вернуться – это намерение. Кто знает, что вообще будет после рождения ребенка, – сказала Войнова.