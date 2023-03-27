«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Эвенепул победил в гонке, Роглич стал первым в общем зачете
Словенский велогонщик Примож Роглич выиграл общий зачет многодневки «Вуэльта Каталонии».
Заключительный этап соревнований прошел 26 марта.
7-й этап
Барселона – Барселона
135,8 км
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 2.59,24
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время
3. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 0,53
4. Корбин Стронг (Новая Зеландия, Israel – Premier Tech) – 0,58
5. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo)
6. Андреас Крон (Дания, Lotto Dstny)
7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)
8. Давид де ла Крус (Испания, Astana Qazaqstan Team)...
21. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 28.19,10
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,06
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 2,11
4. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 2,49
5. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 2,59
6. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech) – 3,03
7. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo) – 3,06
8. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 3,11
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