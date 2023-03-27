«Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Эвенепул победил в гонке, Роглич стал первым в общем зачете

Теги велошоссе результаты Вуэльта Каталонии Микель Ланда Марк Солер Примож Роглич Майкл Вудс Джулио Чикконе Давид де ла Крус Ремко Эвенепул Жоау Алмейда Джей Хиндли Андреас Крон Корбин Стронг Велоспорт

Словенский велогонщик Примож Роглич выиграл общий зачет многодневки «Вуэльта Каталонии».

Заключительный этап соревнований прошел 26 марта.

«Вуэльта Каталонии»

7-й этап 

Барселона – Барселона

135,8 км

Профиль/Карта

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 2.59,24

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – то же время

3. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 0,53

4. Корбин Стронг (Новая Зеландия, Israel – Premier Tech) – 0,58

5. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo)

6. Андреас Крон (Дания, Lotto Dstny)

7. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious)

8. Давид де ла Крус (Испания, Astana Qazaqstan Team)...

21. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 28.19,10

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal – Quick Step) – 0,06

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 2,11

4. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) – 2,49

5. Микель Ланда (Испания, Bahrain – Victorious) – 2,59

6. Майкл Вудс (Канада, Israel – Premier Tech) – 3,03

7. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo) – 3,06

8. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 3,11

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий