Первые три этапа «Тур де Франс»-2024 пройдут в Италии

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Веломногодневка «Тур де Франс» в 2024 году впервые в истории стартует в Италии. 

Данное решение организаторы приняли в связи со 100-летием первой победы велогонщика из Италии. В 1924 году победителем соревнований стал Оттавио Боттеккья. 

Первый этап «Тура» состоится 29 июня, гонщики преодолеют маршрут длиной 205 км из Флоренции в Римини. На втором этапе пелотон отправится из Чезенатико в Болонью, на третьем – из Пьяченцы в Турин. 

Финал «Тур де Франс»-2024 пройдет в Ницце. Париж не примет заключительный этап впервые с 1905 года

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