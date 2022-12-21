Первые три этапа «Тур де Франс»-2024 пройдут в Италии

Веломногодневка «Тур де Франс» в 2024 году впервые в истории стартует в Италии.

Данное решение организаторы приняли в связи со 100-летием первой победы велогонщика из Италии. В 1924 году победителем соревнований стал Оттавио Боттеккья.

Первый этап «Тура» состоится 29 июня, гонщики преодолеют маршрут длиной 205 км из Флоренции в Римини. На втором этапе пелотон отправится из Чезенатико в Болонью, на третьем – из Пьяченцы в Турин.

Финал «Тур де Франс»-2024 пройдет в Ницце. Париж не примет заключительный этап впервые с 1905 года