Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин погиб после столкновения с грузовиком на тренировке

Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин погиб после столкновения с грузовиком.

Инцидент произошел во время тренировки под Виченцей 30 ноября. По информации местного издания Il Gazzettino, Ребеллина сбил грузовик, спортсмен погиб мгновенно. Водитель скрылся с места трагедии.

Полиция ведет расследование инцидента и пытается установить личность водителя грузовика.

Ребеллину был 51 год. В 2004-м итальянец выиграл гонки «Льеж – Бастонь – Льеж», «Флеш Валлонь» и «Амстел Голд Рейс». О завершении карьеры объявил в конце сезона-2022.