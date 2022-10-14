Велотрек. Чемпионат мира. Лаврейсен, Копецки, Хогланд, Грос одержали победы, Ганна выиграл индивидуальный пасьют с мировым рекордом

13 и 14 октября во французском Сен-Кантен-ан-Ивелине прошли гонки чемпионата мира по велотреку. Российские спортсмены отстранены от соревнований.

Итальянский велогонщик установил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования.

Велотрек

Чемпионат мира

Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция

13 октября

Мужчины

Командный пасьют

1. Великобритания – 3.48,092

2. Италия – 0,151

3. Франция – 0,753

Кейрин

1. (Нидерланды)

2. Джеффри Хогланд (Нидерланды) – 0,025

3. Кевин Кинтеро (Колумбия) – 0,087

Скретч

1. Дилан Бибич (Канада)

2. Кадзусигэ Кубоки (Япония)

3. Рой Эфтинг (Нидерланды)

Женщины

Гонка на выбывание

1. Лотте Копецки (Бельгия)

2. Рейчел Барбьери (Италия)

3. Дженнифер Валенте (США)

Командный пасьют

1. Италия – 4.11,011

2. Великобритания – 2,166

3. Франция – 2,414

14 октября

Мужчины

Гонка по очкам

1. Юри Хавик (Нидерланды) – 76

2. Роджер Клуге (Германия) – 67

3. Фабио ван ден Босхе (Бельгия) – 64

Гит, 1 км

1. Джеффри Хогланд (Нидерланды) – 58,106

2. Мелвин Ландерно (Франция) – 1,462

3. Алехандро Мартинес (Испания) – 1,765

Индивидуальный пасьют

1. Филиппо Ганна (Италия) – 3.59,636 (мировой рекорд)

2. (Италия) – 4.03,790

3. Иво Оливейра (Португалия) – 4.08,738

Женщины

Спринт

1. Матильда Грос (Франция)

2. Леа Фридрих (Германия)

3. Эмма Хинце (Германия)

Омниум

1. Дженнифер Валенте (США)

2. Клара Коппони (Франция)

3. Мэгги Коулз-Листер (Канада)