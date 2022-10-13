Чемпионат мира по велотреку-2022. Австралия победила в мужском командном спринте, Германия – в женском, итальянка Фиданза выиграла скретч
12 октября во французском Сен-Кантен-ан-Ивелине стартовал чемпионат мира по велотреку. Российские спортсмены отстранены от соревнований.
Велотрек
Чемпионат мира
Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция
Командный спринт
Мужчины
1. Австралия – 41,600
2. Нидерланды – 41,643
3. Великобритания – 42,844
Женщины
1. Германия – 45,967
2. Китай – 46,631
3. Великобритания – 46,596
Скретч
Женщины
1. Мартина Фиданза (Италия)
2. Майке ван дер Дуин (Нидерланды)
3. Джессика Робертс (Великобритания)
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