Чемпионат мира по велотреку-2022. Австралия победила в мужском командном спринте, Германия – в женском, итальянка Фиданза выиграла скретч

Теги велотрек сборная Великобритании сборная Великобритании жен сборная Италии сборная Китая жен сборная Нидерландов жен чемпионат мира по велоспорту сборная Австралии сборная Германии жен сборная Нидерландов скретч Велоспорт

12 октября во французском Сен-Кантен-ан-Ивелине стартовал чемпионат мира по велотреку. Российские спортсмены отстранены от соревнований.

Велотрек

Чемпионат мира

Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция

Командный спринт

Мужчины

1. Австралия – 41,600

2. Нидерланды – 41,643

3. Великобритания – 42,844

Женщины

1. Германия – 45,967

2. Китай – 46,631

3. Великобритания – 46,596

Скретч

Женщины

1. Мартина Фиданза (Италия)

2. Майке ван дер Дуин (Нидерланды)

3. Джессика Робертс (Великобритания)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные