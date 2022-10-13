Чемпионат мира по велотреку-2022. Австралия победила в мужском командном спринте, Германия – в женском, итальянка Фиданза выиграла скретч

12 октября во французском Сен-Кантен-ан-Ивелине стартовал чемпионат мира по велотреку. Российские спортсмены отстранены от соревнований.

Велотрек

Чемпионат мира

Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция

Командный спринт

Мужчины

1. Австралия – 41,600

2. Нидерланды – 41,643

3. Великобритания – 42,844

Женщины

1. Германия – 45,967

2. Китай – 46,631

3. Великобритания – 46,596

Скретч

Женщины

1. Мартина Фиданза (Италия)

2. Майке ван дер Дуин (Нидерланды)

3. Джессика Робертс (Великобритания)