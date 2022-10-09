Войнова и Дронова пропустят чемпионат России по велотреку и будут готовиться к следующему сезону

Тамара Дронова и Анастасия Войнова не выступят на чемпионате России по велотреку, который пройдет в Санкт-Петербурге в октябре.

«Мой ковид две недели назад внес изменения в программу», – сообщила Дронова, отметив, что после восстановления начнет подготовку к следующему сезону.

«В этом сезоне уже не выступлю. Продолжаю тренироваться, поддерживать форму и готовлюсь к следующему сезону», – заявила Войнова.