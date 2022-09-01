Павел Сиваков снялся с «Вуэльты» из-за ковида. Он шел 9-м в общем зачете

Французский велогонщик Павел Сиваков сошел с многодневки «Вуэльта» из-за положительного теста на ковид.

Спортсмен представляет команду INEOS Grenadiers. Накануне он не вышел на старт 11-го этапа «Вуэльты», занимая перед этим девятое место в общем зачете.

«Чертов ковид! К счастью, у меня нет симптомов, и я хорошо себя чувствую, но неприятно так рано бросать своих партнеров по команде», – написал Сиваков в соцсетях.

В марте сообщалось, что Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское.