Кенийский велогонщик Суле Канганги погиб во время соревнований в США

Кенийский велогонщик Суле Канганги погиб во время соревнований Vermont Overland в США.

Сообщается, что спортсмен разбился, набрав высокую скорость на дистанции. Ему было 33 года.

Соревнования проходят в штате Вермонт и представляют собой велогонки по грунтовой дороге протяженностью 95 км. В субботу на старт вышли около 900 человек.

Партнеры Канганги по команде, а также организаторы гонки выразили соболезнования в связи с трагедией.

Канганги специализировался в гонках на велошоссе. В 2017 году он занимал третье место в Туре Руанды.