Йонас Вингегард: «Всегда считал, что могу бороться за победу на «Тур де Франс»

Датский велогонщик Jumbo-Visma Йонас Вингегард прокомментировал свою победу в общем зачете многодневки «Тур де Франс».

«Это просто потрясающе, и уже никто не отнимет у меня это [чувство]. Я всегда считал, что могу бороться за победу. И, когда это стало очевидным, я все время напоминал себе, что что-нибудь может мне помешать. Но на этот раз дело выполнено.

Для меня это было своего рода приключением. Всегда верил в себя и еще за несколько месяцев до «Тура» думал, что смогу победить Тадея (Погачара, ставшего вторым в общем зачете – Sports.ru).

Уверен, для зрителей это был классный тур, с отличной борьбой в общем зачете и непрерывным шоу от Воута ван Арта. Я очень доволен работой команды, мы все время контролировали ситуацию и не допустили ни одной ошибки», – сказал Вингегард.

Вингегард выиграл «Тур де Франс», Власов занял 5-е место в общем зачете