Александр Власов: «Каждый день терплю. Нормальная история для велоспорта, но после падения тело не так работает и энергия тратится на восстановление»

Российский велогонщик BORA – hansgrohe поделился впечатлениями от второй недели многодневки «Тур де Франс».

— Последний перед днем отдыха этап прошел при +40. В Каркассоне это вообще тяжко. Как справлялись?

— Было жарко, использовали лед, постоянно ездили за водой. «Тур» вообще очень жаркий — после того, как мы уехали из Дании, постоянно стоит жара.

— Пелотон продолжает терять людей из-за ковида. Как устроена система тестирования на этом ?

— В прошлом году тестировали жестче, сейчас только антиген-тест. Приехали с этапа до дня отдыха, в палатке сделали тест, и все. Сами команды проводят тесты, только если у кого-то насморк, кашель. Если там что-то сомнительное, то сразу делают ПЦР.

— Была возможность за этапом поехать?

— Пытался делать это на прошлой неделе, старался уехать в отрыв, но меня ни в какую не отпускают, сразу за мной дергаются. Поеду и дальше на «генерал».

Конечно, рассчитывал на более хорошую ногу и результат повыше, но в итоге просто каждый день терплю. Нормальная история для велоспорта, но после падения тело не так работает и энергия тратится на восстановление, заживление ран. Два-три раза в день меняют повязки. Пораньше встаю, чтобы доктор поменял.

— «Тур де Франс» как школа жизни?

— Школа выносливости.

— Когда этап прервали из-за экоактивистов, пришлось еще и подождать.

— Я даже не понял, что происходит. Потом нам сказали по радиосвязи, что случилось. Со мной еще такого не было. Неприятно, конечно, было стартовать заново, – сказал Власов.